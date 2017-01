Boston-Marathon: Der Anschlag Morgen | Sky Atlantic HD | 20:00 - 22:00 Uhr | Dokumentation Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Am 15. April 2013 erschüttert ein schrecklicher Terroranschlag die Ostküsten-Metropole Boston: Auf dem jährlich stattfindenden Stadtmarathon explodieren zwei Bomben. Drei Menschen werden getötet, 264 verletzt. Ricki Stern und Annie Sundberg rekonstruieren mit Reportern des "Boston Globe" die Hintergründe aus unterschiedlichen Perspektiven Betroffener. Zu Wort kommen u.a. Ermittler und Behördenvertreter, vor allem aber Überlebende und ihre Familien, die bis heute unter den Nachwirkungen des Anschlags leiden. - Erschütternde Dokumentation über die Bombenanschläge auf den Boston-Marathon, koproduziert vom "Boston Globe". Original-Titel: Marathon: The Patriots' Day Bombing Laufzeit: 120 Minuten Genre: Dokumentation, USA 2016 Regie: Ricki Stern Schauspieler: Herself Celeste Corcoran Herself Sydney Corcoran Himself Patrick Downes Herself Jessica Kensky Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets