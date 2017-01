So baut man Traumautos Morgen | Discovery Channel | 14:50 - 15:15 Uhr | Technikdoku Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt 1992 läutete McLaren mit dem F1 eine neue Generation von Supersportwagen ein. Die Autobauer ließen bei der Entwicklung des Flitzers im englischen Surrey ihre Rennstreckenerfahrung mit einfließen und schufen das bis heute schnellste Serienfahrzeug mit Saugmotor. Der 650S führt das Motorsport-Erbe fort. Es gibt ihn als Coupé oder Roadster. Der Biturbo-V8-Mittelmotor sorgt für raketengleichen Antrieb: Das Auto beschleunigt in nur drei Sekunden von null auf 100 km/h und hat eine Höchstgeschwindigkeit von 333 Stundenkilometern. Original-Titel: How It's Made: Dream Cars Untertitel: McLaren 650S Laufzeit: 25 Minuten Genre: Technikdoku, CDN 2014 Folge: 18 Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets