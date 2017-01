Was für eine Wendung: Jamals Eltern leben noch. Sie sind bei ihrer Flucht aus Nordafrika nicht tödlich verunglückt und halten sich in Österreich auf. Adi erklärt sich bereit, die beiden illegal über die Grenze nach Deutschland zu holen. Ein riskantes Unterfangen. Beziehungskrise: Für Jack geht die Verwandlung von Marek in die Transfrau Sunny zu schnell. Sie vermisst Marek. Um Jack entgegen zu kommen, will Sunny keine Perücken mehr tragen. Friseur Lotti verpasst ihr einen flotten Kurzhaarschnitt. Ob Jack Sunnys neuer Stil gefällt? Während Hans in der Klinik war, hat Anna den Verkauf des selbst angepflanzten Cannabis übernommen. Als Hans zu Hause davon erfährt, ist er entsetzt. Er möchte nicht, dass Anna sich in Gefahr begibt. Ihr droht schließlich Gefängnis.