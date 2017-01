Dr. Florian Huber ist Unterwasserarchäologe und hat eine Mission: Er will die zahlreichen Wrackfunde aus den beiden Weltkriegen zu Gedenkstätten machen. Damit will er auch verhindern, dass Hobbytaucher oder Schatzsucher die Schiffswracks plündern und sich makabre Souvenirs aus den Tiefen der Meere mitnehmen. Zusammen mit seinen Kollegen von der Forschungstauchergruppe Submaris erkundet er das Wrack UC 71 vor Helgoland. Das U-Boot ist unter mysteriösen Umständen gesunken, angeblich im Sturm, die Besatzung konnte sich komplett auf die Insel retten. Schon die ersten Tauchgänge brachten das Ergebnis, das daran etwas nicht stimmen kann. Jetzt will Florian Huber mit seinen Kollegen das Rätsel lösen und die Geschichte des U-Boots UC 71 für das neue Museum auf Helgoland anschaulich machen.