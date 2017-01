Im Zoo hat es gebrannt. Die Reptilien brauchen ein neues Zuhause. Ein Riesenschildkröten-Paar scheint sogar zunächst verloren, denn vor allem dem Männchen geht es sehr schlecht. Fährmann wird deshalb immer nervöser, bis Susanne am Bein des Tieres einen Tumor entdeckt, der sofort operiert werden muss. Als der für seine Sanftheit berühmte Esel Theophil auch noch verrückt spielt, bemerkt Susanne dass dieser nachts von Jugendlichen zum Alkoholiker "dressiert" wurde. In dem ganzen Trubel verpasst die Tierärztin schließlich fast ihren Prüfungstermin bei Dr. Tom Berkhoff, den sie zudem geheim hält. Sie will Christoph nicht unnötig reizen, denn der öffnet sich langsam wieder ihr gegenüber und hat sie sogar auf einen Kaffee eingeladen. Während Christoph sich Susanne annähern will, macht sein Chef, Professor Hedemann, Probleme. Er bietet Christoph eine leitende Position in einem internationalen Projekt zur Bekämpfung von Malaria bei Kindern an. Das war vor vielen Jahren Christophs Forschungsprojekt und Traumjob. Christoph fürchtet, nun noch mehr Überstunden machen und einen einjährigen Auslandsaufenthalt machen zu müssen. Außerdem herrscht zwischen ihm und Susanne seit dem verpatzten Kaffee Katerstimmung. Die Kinder geben ihm Eroberungs-Tipps, doch Christoph verbittet sich jede Einmischung. Er will es auf seine Weise versuchen: ein ungewöhnliches Geschenk für eine ungewöhnliche Frau. Indes bewerben sich Georg und Charlotte eifrig um neue Jobs, denn der Bankberater hat ihnen offenbart, welche Unsummen sie die vorzeitige Auflösung ihres Kredits für die Tuchfabrik kosten soll. Das können die Rentner sich nicht leisten und machen gute Miene zum bösen Spiel. Auch Matthias hat zu kämpfen, allerdings gegen seine Pfunde, die er sich angefuttert hat. Er schaut doch so gerne seiner Angebeteten, Ursula, die in einem Leipziger Edelrestaurant arbeitet, bei der Arbeit zu! Schließlich entscheidet er sich, ihr kurzerhand einen Heiratsantrag zu machen. Ursula nimmt ihn sogar an!