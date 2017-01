Amrum gehört mit gut 20 Quadratkilometern Fläche zu den eher kleineren Nordseeinseln. Wer hier lebt oder Urlaub macht, sucht die Ruhe abseits der Hektik und genießt die Natur: vom endlosen Sandstrand und riesigen Dünen, über urwüchsigen Wald und Salzwiesen bis hin zum Watt. Vor 13 Jahren macht Hobbyfotograf Sven Sturm das erste Mal Urlaub auf Amrum und verliebte sich sofort in die Insel. Auch nach der Rückkehr aufs Festland ist die Sehnsucht nach einem Leben auf Amrum geblieben. Der damalige Ingenieur und Manager kündigte seine feste Anstellung, absolvierte ein zweites Studium und und wurde Lehrer für Mathematik und Physik auf der Insel. Seit sieben Jahren lebt der Naturfotograf mit seiner Frau und zwei Kindern auf der Nordseeinsel. Die Dokumentation begleitet den Naturfotografen bei seinen Streifzügen über Amrum. Seine Bilder dokumentieren die Tierwelt und die unterschiedlichen Landschaften der Nordseeinsel übers Jahr. Und das bei jedem Wetter. "Das ist die Herausforderung für mich, auch bei Schietwetter die Stimmung am Strand, im Watt oder in den Salzwiesen festzuhalten", erzählt der Inselfotograf. Ende Dezember bringen die Kegelrobben an der Westküste auf dem Kniepsand ihren Nachwuchs zur Welt. Dieses einmalige Schauspiel lässt sich Sven Sturm nicht entgehen. In Begleitung des Biologen und Leiters des Naturzentrums Amrum Dr. Thomas Chrobock darf der Inselfotograf erstmalig dabei sein, wenn die frisch geborenen Jungtiere markiert werden. "So nah war ich den Kegelrobben noch nie", sagt Sven Sturm und hält diesen Augenblick mit seiner Kamera fest. Neben den Kegelrobben spielt die Vogelwelt für den Fotografen eine wichtige Rolle. Hunderte Zugvögel sammeln sich im Frühjahr am Kniephaken, der Südspitze Amrums, um täglich im Watt auf Futtersuche zu gehen. "Amrum ist zwar nicht groß, aber großartig in der Vielfalt", schwärmt der Inselfotograf bei seiner Suche nach dem nächsten Motiv.