Weggefegt: Hätte Mascha nicht den großen Besenstiel im Gebüsch gefunden, hätte sie das Hockeyspiel gegen den Hasen nie gewonnen. Leider hat der Besen noch ganz andere Fähigkeiten. Er kann nämlich fliegen und rast, zusammen mit der ängstlichen Mascha, durch die Lüfte. Zum Glück gewinnt Mascha die Kontrolle über das Fluggerät und hat jetzt Freude an ihrem fetzigen Feger. Der Bär findet das ganz und gar nicht komisch. Mascha hat es wieder mal geschafft, Chaos in sein Leben zu bringen. Eins steht fest: der Besen muss weg! Nur gut, dass alle Besen zu dieser Jahreszeit in den Süden fliegen. Wir sind eine Familie: Der erste Schnee ist gefallen und der Bär hat reichlich zu tun. Es muss geräumt und die Straßenmarkierungen müssen nachgezogen werden. Schließlich kommt heute großer Besuch. Der kleine Pinguin fliegt aus der entfernten Arktis ein. Mascha freut sich wahnsinnig darüber und unternimmt mit ihm die tollsten Sachen. Aber der Bär hat sich auch auf ihren Gast gefreut und ist jetzt traurig, dass der kleine Pinguin keine Zeit für ihn hat. Als Mascha das bemerkt, hat sie eine fabelhafte Idee, wie sie Bär und Pinguin wieder zusammen bringen kann.