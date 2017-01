Gerd Matuschek wird unter dem Verdacht, Chefarzt Dr. Weiland ermordet zu haben, verhaftet. Matuschek hat ein Motiv, gibt er doch Dr. Weiland die Schuld am Tod seines Sohnes Björn. Eine Zeugin, Dora Keller, bestätigt, dass sie Gerd Matuschek entgegen seiner Aussage zur Tatzeit in der Nähe des Hauses von Dr. Weiland gesehen hat. Schnell entdeckt Isa von Brede, dass mit der Zeugin etwas nicht stimmen kann. Derweil vertritt Markus Gellert die gefürchtete Kiezgröße Marco Sladic. Manuela, die Tochter seiner Bekannten Ilona Grohne, ist bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Die junge Frau war betrunken und hat bei der Verhaftung Widerstand geleistet. Dazu ist sie auch noch vorbestraft. Kaum möglich, dass Manuela mit einer Bewährungsstrafe davonkommt. Trotzdem will Marco Sladic, dass Gellert die Vertretung übernimmt. Und er hat ein gutes Argument: Sladic bietet Gellert Unterlagen an, die belegen, dass Daniel Bienert in einen Skandal um die elektronische Bitcoin-Währung verwickelt war. Mit dieser Information könnten Markus Gellert und Isa von Brede endlich die lästigen Zahlungen an ihren Erpresser Bienert loswerden. Die Sache hat nur einen Haken: Manuela will sich nicht verteidigen lassen. Sie scheint es darauf anzulegen, zu einer Haftstrafe verurteilt zu werden.