Inhalt Maya ist traurig, weil ihre Eltern die Scheidung eingereicht haben. Sie fragt ihren Vater Will, wie es damals war, als er sich in ihre Mutter verliebte. Der erzählt ihr von drei jungen Frauen, die ihn einst bezauberten. Während Maya versucht zu verstehen, welche davon er geheiratet hat, lernt sie ihre ersten Lektionen über die Liebe. Laufzeit: 130 Minuten Genre: Romantikkomödie, GB, F, USA, D 2008 Schauspieler: Will Hayes Ryan Reynolds Maya Hayes Abigail Breslin April Hoffman Isla Fisher Emily Jones Elizabeth Banks Summer Hartley Rachel Weisz Hampton Roth Kevin Kline