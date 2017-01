Navy CIS: New Orleans Heute | SAT.1 | 21:15 - 22:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Das Team geht zusammen mit den Kollegen von Homeland Security einer beunruhigenden Entwicklung nach: Nachdem eine große Menge Sprengmittel auf dem Schwarzmarkt gelangt ist, kam es nun zu einer kleineren Detonation, die genau zu dem entwendeten Material passt. Offenbar wurde für die Bombe nur ein Bruchteil der Schmugglerware verbaut, was alle Ermittler in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Die Spur führt zu einem Mann aus den eigenen Reihen… Original-Titel: NCIS: New Orleans Untertitel: Der Feind in meinem Bett Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2016 Regie: James Hayman Folge: 24 FSK: 12 Schauspieler: Dwayne Pride Scott Bakula Christopher LaSalle Lucas Black Meredith Brody Zoe McLellan Sebastian Lund Rob Kerkovich Loretta Wade CCH Pounder Patton Plame Daryl Mitchell Weitere Empfehlungen