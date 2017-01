Der sympathisch schüchterne Rupert Halmer muss sich in der Provinz in einer Gruppe von Versicherungsvertretern und vor seinem skrupellosen Chef Schulze beweisen. Rupert will sich keine Blöße geben und Vertragsabschlüsse liefern, nicht zuletzt, um vor der schönen Wirtstochter Lena zu glänzen. Doch in der Region scheint sich niemand für eine Versicherung begeistern zu lassen - einzig die Bäuerin Olivia ist geradezu erpicht darauf, eine Lebensversicherung für ihren Vater abzuschließen. Aus nicht ganz selbstlosen Motiven, wie sich herausstellt: Sie plant einen Versicherungsbetrug. Rupert, dem Schulze massiv im Nacken sitzt, braucht dringend einen hoch dotierten Vertragsabschluss, auch um die Basis für seine neue Existenz zu legen... vielleicht mit Lena. Und in Olivias Schuld steht er ohnehin - eines ihrer Ferkel ist seinetwegen verschwunden. Unversehens gerät Rupert immer tiefer in den Strudel der Ereignisse um Olivias skrupellosen Plan. Kann er überhaupt noch einen Ausweg finden? Der sympathisch schüchterne Rupert Halmer muss sich in der Provinz in einer Gruppe von Versicherungsvertretern und vor seinem skrupellosen Chef Schulze beweisen. Rupert will sich keine Blöße geben und Vertragsabschlüsse liefern, nicht zuletzt, um vor der schönen Wirtstochter Lena zu glänzen. Doch in der Region scheint sich niemand für eine Versicherung begeistern zu lassen - einzig die Bäuerin Olivia ist geradezu erpicht darauf, eine Lebensversicherung für ihren Vater abzuschließen. Aus nicht ganz selbstlosen Motiven, wie sich herausstellt. Unversehens gerät Rupert in den Strudel der Ereignisse um Olivias skrupellosen Plan.