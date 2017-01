Früher war John Wick der berüchtigtste Killer der russischen Mafia in New York. Nach dem Tod seiner Frau lebt er zurückgezogen in einer Luxusvilla. Als eines Nachts der Sohn seines ehemaligen Chefs Viggo Tarasov seinen Hund tötet und Wick selbst schwer verletzt, erwacht in ihm erneut der Killerinstinkt. Ausgestattet mit einem riesigen Waffenarsenal sinnt John auf Vergeltung. Bald muss er feststellen, dass Viggo nicht locker lässt und ihm diverse Auftragskiller auf den Hals gehetzt hat. (SV1)