Mehr! Entertainment Gruppe Die inhabergeführte Mehr! Entertainment Gruppe mit Sitz in Düsseldorf ist mit ihren Theatern, Shows, Musicals und Konzerten einer der größten Live-Entertainment Anbieter im deutschsprachigen Raum. Mit Starlight Express produziert Mehr! Entertainment Deutschlands bekanntestes Musical, das seit 1988 in Bochum aufgeführt wird. Für seinen Undercover-Einsatz verwandelt sich Inhaber und Geschäftsführer Maik Klokow in den Arbeitslosen Jörn Walther. Da Maik im Unternehmen sehr bekannt ist, nimmt er eine drastische Veränderung vor: Er lässt sich seine Haare bis auf ein paar Millimeter abrasieren, schlüpft in einen Fatsuit, bekommt künstliche Zähne, dunkle Kontaktlinsen, eine Brille und sogar ein echtes Ohrloch. Er arbeitet unter anderem beim Musical Starlight Express in der Rollschuhabteilung, der Maske und sogar als Dresser - ein schweißtreibender Job, bei dem die durchgeschwitzten Darsteller hinter der Bühne in Windeseile umgezogen werden müssen.