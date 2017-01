Fünf Kandidaten bekommen in der Quizshow die Chance auf eine Million. Um die Summe zu gewinnen, müssen 15 Fragen aus vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten richtig beantwortet werden. In einer Auswahlrunde wird der schnellste Spieler ermittelt. Der ausgewählte Kandidat nimmt in der Mitte des Studios Platz und stellt sich den Fragen von Günther Jauch. Der 50:50 Joker, der Publikumsjoker und der Telefonjoker bringen zusätzlich Spannung ins Spiel.