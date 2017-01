Jens & Dani: Reality-Star Jens Büchner ist mit seiner Daniela beim Deutschen Comedypreis in Köln eingeladen. Ziel des Abends: unter Prominenten bestehen. Ein Plätzchen finden im großen Medienzirkus. Doch wie bekannt sind Jens und Dani eigentlich? Und wie meistern sie den Schritt auf den roten Teppich? Galauftritt? Oder peinlicher Ausrutscher? Daniel & Marion "Krümel" Pfaff: Krümel und Dani haben beschlossen, auf der Insel noch mal richtig zu investieren und haben gleich neben ihrem Partystadl in Paguera eine zweite Bar angemietet. Die 100.000 Euro-Investition in die "Schatzibar" ist eine Investition in die Zukunft. Denn je mehr Umsatz die Auswanderer machen, um so häufiger können sie sich Promis nach Paguera holen, die die Massen anziehen. Promis wie Dieter Bohlen-Ex Nadja abd El Farrag. "Naddel" wird heute Abend im Stadl singen - ihr Auftritt sorgt auf der Insel für eine Menge Gesprächsstoff. Caro & Andreas Robens: Kraftakt in Alicante. Auf dem spanischen Festland steigt der Vorentscheid der spanischen Meisterschaften im Bodybuilding. Andreas hat mit Caro monatelang hart dafür trainiert. Gewinnt die 39-Jährige, wäre das die perfekte Werbung für ihr Fitnessstudio auf Mallorca. Doch wenige Momente bevor es auf die Bühne geht, ist Caro körperlich am Boden. Die Auswanderin will sich durchbeißen, doch die Krämpfe und der Erwartungsdruck von Andreas bringen Caro ans Limit. Patrick & Anja Lorenz: Wer auf Mallorca leben und überleben will, der muss in ein paar Monaten das Geld fürs ganze Jahr verdienen. Eine große Belastung - vor allem für Paare. Die Ehe von Anja und Patrick Lorenz droht, an diesem Druck zu zerbrechen. Patrick hat diese Saison am Ballermann eine Wurstbude eröffnet - gegen den Willen seiner Frau. Anja ist mit den Kindern trotzdem nach Mallorca gekommen - auf Probe. Doch die Insel gefällt ihr nicht. Nun fliegt Anja zurück nach Deutschland und Patrick muss um seine Ehe kämpfen. - Familie Janßen/Kanada