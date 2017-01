Integration, Inklusion, Toleranz, kulturelle Vielfalt usw. sind wichtige Werte, die Kinder lernen sollen. Nur wie macht man das am besten, ohne dass es überkorrekt und langweilig wird? Ein neuer Einsatz für den kleinen Philosophen Knietzsche. Er begibt sich in seiner unorthodoxen Art und Weise auf Spurensuche nach dem Ich, dem Unterschied und den Anderen. Auf welche Art kann man verschieden sein? Sind Unterschiede wichtig? Was wäre, wenn die Anderen nicht da wären? Wie lässt sich friedlich zusammen leben? In kleinen Reportagen erzählt die Sendung über besondere Kinder. Zum Beispiel über Blanka, die mit ihrer Familie in Berlin lebt. Sie ist ein 10-jähriges Mädchen mit Down-Syndrom und wird von den anderen manchmal komisch angeguckt. Kamyar & Dzeko leben in Fulda und gehen dort auf ein Gymnasium. Aufgrund ihrer Herkunft werden sie von manchen Menschen in eine Schublade geschoben. Sie rappen und haben mit ihrer Musik etwas zu sagen.