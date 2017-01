Ein junger Mann stirbt durch eine Explosion in seiner Dresdner Plattenbauwohnung. Seine Freundin Stefanie überlebt wie durch ein Wunder. Im Blut des Mannes wird Chrystal Meth gefunden.Vermutlich kommt die Droge aus Tschechien. Die erste Spur führt zum "Kleinen König", mit echtem Namen Grigar, einem Großdealer aus Tschechien, der das Grenzgebiet zu versorgen scheint. Ihm konnte bislang nichts nachgewiesen werden.Bärbel Wallenstein - Hauptkommissarin in Dresden - verfolgte bereits Delikte mit der teuflischen Substanz, deren Konsum sich rasend schnell ausbreitet. Während der Ermittlungen erwartet sie eine handfeste Überraschung. Ihre Tochter Kim wird ihr als neue Kollegin vorgestellt. Zwischen den beiden herrschte jahrelang Funkstille, doch jetzt ist Kim wieder da - und so ermittelt das ungleiche Mutter-Tochter-Gespann ab sofort gemeinsam in dem Fall. Die beiden Kommissarinnen könnten unterschiedlicher nicht sein. Gespür gegen Kalkül. Lebensgier gegen gezügelte Lust. Beide haben rigoros unterschiedliche Vorstellungen über das Leben und die Arbeit in der Mordkommission.Trotz ihres ungelösten privaten Konflikts, scheinbar unüberwindbarer Hürden, falscher Verdächtiger, schweigender Zeugen und überraschender Wendungen können sie den Fall lösen. Sie stoßen alsbald auf das Drama einer Familie.