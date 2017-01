Masters, 1. Runde: Neil Robertson – Ali Carter. Der Australier Neil Robertson hat ein Herz für Tiere: Er ernährt sich ausschließlich von veganem Essen, und selbst bei der Auswahl seiner Schuhe achtet er darauf, dass sie aus tierfreundlichen Materialien hergestellt werden. Beim Masters ist der 34-jährige Linkshänder an Nummer acht gesetzt und trifft auf die Nummer 13, Ali Carter. Die beiden spielen zum 22. Mal gegeneinander. Bisher gewann Robertson 14 Duelle, u. a. bei der WM 2015 in der Runde der letzten 16. - The Masters: 3. Wettkampftag