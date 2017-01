In einem Kölner Stadtviertel mit großen sozialen Problemen liegen die Nerven blank: Der Ladenbesitzer Adil Faras und die junge Mutter Nina Schmitz haben sich der selbst ernannten Bürgerwehr "Wacht am Rhein" von Dieter Gottschalk angeschlossen und patrouillieren, um die Straßen sicherer zu machen. Doch dann wird beim Überfall auf eine Zoohandlung der Sohn des Inhabers Peter Deisböck erschossen. Max Ballauf und Freddy Schenk ermitteln. Dringend tatverdächtig ist der gebürtige Nordafrikaner Khalid Hamidi. Umgehend ruft Gottschalk eine Mahnwache für das Mordopfer ein. In der aufgeheizten Stimmung geht beinahe unter, dass ein Student vermisst gemeldet wird. Baz Barek war in der Mordnacht auf dem Heimweg. Auch auf ihn könnte die Täterbeschreibung passen.