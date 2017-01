Schwerer Abschied in Alexandretta: Luigi ist krank. Vor Heimweh! In Alexandretta wird Luigi von der Sehnsucht nach Venedig überwältigt. Da hilft keine Medizin. Schweren Herzens lassen ihn Marco Polo und Shi La die Heimreise antreten. Doch kurz nach der Verabschiedung am Hafen wird die Stadt überfallen und Marco gerät in Gefahr. Da taucht zum Glück Luigi wieder auf und rettet den Freund. Als auch ein zweiter und dritter Versuch, Abschied zu nehmen, scheitert, gibt Luigi auf: mehr als er Venedig braucht, brauchen seine Freunde offenbar ihn!