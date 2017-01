CSI - New York Heute | VOX | 05:50 - 06:45 Uhr | Krimiserie Infos

Jessica Drake, eine Analytikerin aus dem kriminaltechnischen Labor der städtischen Polizei, wurde ermordet. Da der Täter die Leiche der jungen Frau auf eine bestimmte Weise arrangiert hat und damit einen alten Fall aus dem Jahr 1957 in Erinnerung ruft, werden die CSI-Spezialisten hinzugezogen. Stammt der Mörder aus dem Kollegenkreis der attraktiven Jessica, die so manchem dort den Kopf verdreht hat? Original-Titel: CSI: NY Untertitel: 1957 Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Folge: 14 FSK: 12 Schauspieler: Mac Taylor Gary Sinise Jo Danville Sela Ward Danny Messer Carmine Giovinazzo Lindsay Monroe Messer Anna Belknap Sid Hammerback Robert Joy Adam Ross A. J. Buckley