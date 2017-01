Markus Gellert legt die Vertretung von Daniel Bienert nieder. Die TEDCOM hat ihm und Isa von Brede ein Video präsentiert, das eindeutig belegt, dass Benedikt Vollmer und nicht Daniel Bienert die App entwickelt hat. Eine Niederlage, die Gellert und Isa verärgert, die sie jedoch verschmerzen. Aber dann erscheint am folgenden Tag der Anwalt Gisbert Rottmann im Auftrag von Daniel Bienert in der Kanzlei. Er kann belegen, dass Yasmin und Gudrun das Video, das die Unschuld von Benedikt Vollmer beweist, während ihrer Ermittlungen gestohlen und der TEDCOM zur Verfügung gestellt haben. Und das im guten Glauben, dass sie damit Schaden von der Kanzlei abwenden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Dieser klare Fall von Mandantenverrat könnte das "Aus" für Isa von Brede und Markus Gellert als Anwälte bedeuten. Gegen 500.000 Euro, die in monatliche Raten zu zahlen sind, wäre Bienert bereit, die ganze Sache zu vergessen- Isa von Brede entlässt auf der Stelle Yasmin und Gudrun. Sie hat das Vertrauen zu ihren Mitarbeiterinnen verloren. Markus Gellert reagiert weniger emotional. Ihm ist klar, dass Yasmin und Gudrun nur das gemacht habe, was sie in der Kanzlei gelernt haben. Sie haben auf nicht ganz legale Weise Beweismittel besorgt. Wird Markus Gellert Isa von Brede in Sachen Entlassung umstimmen können? Angesichts einer Forderung von 500.000 Euro müssen Isa von Brede und Markus Gellert jeden Fall annehmen. Markus Gellert vertritt einen alten Bekannten, Robert Kuhlmann. Der hat bei voller Fahrt auf der Autobahn versucht, das Verdeck seines Cabrios zu schließen. Nun wird gegen Kuhlmann nicht nur wegen Fahrlässigkeit, sondern auch wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr ermittelt. Ein aussichtsloser Fall, wie es zuerst scheint. Isa von Brede vertritt Frau Büntner. Die Rentnerin betreibt seit zehn Jahren im Garten ihres Wohnhauses einen kleinen Blumenstand, um sich einige Euro dazu zu verdienen. Jetzt erklärt das Bezirksamt den Stand für unzulässig, weil Frau Büntners Haus in einem reinen Wohngebiet liegt. Ist das das Aus für die alte Dame?