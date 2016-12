Ein Bär wächst im tiefsten peruanischen Dschungel bei Onkel und Tante auf. Seit einst ein Londoner Forscher die Tiere fand und bei ihnen lebte, beherrscht das Bärentrio nicht nur die menschliche Sprache und hört gerne Radio, sondern kann aus seinen heiss geliebten Orangen auch Marmelade kochen. Als dann aber ein Erdbeben die idyllische Heimat der Bären zerstört, schmuggelt man den Kleinen als blinden Passagier auf ein Schiff Richtung London. Dort soll der Bärenjunge bei dem Forscherfreund eine neue Heimat finden. In London angekommen geht der Kleine erst einmal in die Irre und landet traurig und verlassen auf der Paddington Station. Hier wird Familie Brown - Hugh Bonneville und Sally Hawkins als Vater und Mutter Brown, Madeleine Harris und Samuel Joslin als Judy und Jonathan Brown - auf das Tier aufmerksam und nimmt es in seinem Heim auf, zumindest bis der Forscher gefunden ist. Im brownschen Anwesen sorgt Paddington, so nennt die Familie den Bären fortan, für reichlich viel Chaos. Richtig heikel aber wird es, als die fiese Tierpräparatorin Millicent (Nicole Kidman) auf Paddington aufmerksam wird. Der Schützling der Browns gehört zu einer äusserst seltenen Bärengattung, und Millicent schwört, nicht eher ruhen zu wollen, als bis sie Paddington ausgestopft und ihrer Sammlung beigefügt hat.