Gefahr aus der Tiefe - Die Vorboten der Hölle Heute | TELE 5 | 20:15 - 22:06 Uhr | Science-Fiction Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der Meeresforscher John Alden eilt in den Golf von Mexiko, als eine rätselhafte Explosion eine ganze Insel auslöscht. Danach schwimmt ein gefährlicher Bakterienbrei auf der Meeresoberfläche und nähert sich bedrohlich der Küste. Aldens Tauchgänge mit seinem Team sorgen für weitere Unruhe, denn ein Taucher ist plötzlich verschwunden. Original-Titel: Avalon: Beyond the Abyss Laufzeit: 111 Minuten Genre: Science-Fiction, USA 1999 Regie: Philip Sgriccia FSK: 6 Schauspieler: John Alden Parker Stevenson Pete Trudeau Matt Battaglia Katherine Harrison Krista Allen Frank Stein Lewis Smith Capt. Matthew Norris Sherman Augustus Billy Domino Billy Rieck Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets