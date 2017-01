Brief an mein Leben Heute | ARTE | 20:15 - 21:45 Uhr | TV-Drama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Mehr Termine Inhalt Toni (Marie Bäumer, l.) ist immer unterwegs. Sie pendelt zwischen internationalen Konferenzen, ihrer Partnerin Maria (Christina Hecke) und ihrer im Sterben liegenden Mutter. Bis ein Burn-out sie ausbremst und sie in eine Nervenklinik eingeliefert wird. Laufzeit: 90 Minuten Genre: TV-Drama, D 2015 Regie: Urs Egger Schauspieler: Toni Marie Bäumer Maria Christina Hecke Dr. Pogel Hanns Zischler Steffi Gabelsberger Annette Paulmann Dr. Andrea Rudolph Tina Engel Alex Antoine Monot jr. Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets