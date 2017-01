Im Westen nichts Neues Heute | ARD ALPHA | 21:00 - 23:15 Uhr | Kriegsdrama HumorActionSpannungGefühlAnspruch Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der junge Paul Bäumer und seine Schulfreunde ziehen mit Begeisterung in den Ersten Weltkrieg. Die schreckliche Realität des Krieges begreift er erst, als er im Schützengraben um sein Leben kämpft. Kurz vor Kriegende hat er alle Illusionen verloren. Original-Titel: All Quiet on the Western Front Laufzeit: 135 Minuten Genre: Kriegsdrama, USA 1930 Regie: Lewis Milestone FSK: 12 Schauspieler: Paul Bäumler Lew Ayres Stanislaus Katczinski Louis Wolheim Himmelstoß John Wray Professor Kantorek Arnold Lucy Franz Kemmerich Ben Alexander Tjaden Slim Summerville Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets