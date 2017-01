Spezial Operation bei Bandscheibenvorfall Die meisten Bandscheibenvorfälle müssen nicht operiert werden. Doch im Extremfall drückt die lädierte Bandscheibe so stark auf Nerven an der Wirbelsäule, dass es neben den Rückenschmerzen zu Taubheitsgefühlen und Lähmungen im Becken und in den Beinen kommt. Auch bei lang anhaltenden Schmerzen, die sich durch andere Therapien nicht bessern, wird oftmals eine Operation empfohlen. In der Regel wird dabei das herausgetretene Bandscheibenmaterial über einen kleinen Hautschnitt endoskopisch entfernt. Darüber hinaus gibt es OP-Verfahren, bei denen eine künstliche Bandscheibenprothese eingesetzt wird oder mit Wirbelversteifung. Doch nicht immer führen sie zum gewünschten Erfolg. "Visite" informiert über Chancen und Risiken von Bandscheibenoperationen. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite Thema der Woche Intervallfasten: erstaunliche Erfolge Schon seit Urzeiten ist der menschliche Stoffwechsel auf Fastenzeiten gepolt. Deshalb ist bis heute Kurzzeitfasten ideal, um Gewicht zu verlieren bzw. das Gewicht zu halten. Beim Fasten kommt es zu heilsamen biochemischen Veränderungen im Körper, beispielsweise einem verbesserten Zucker- und Fettstoffwechsel. Je nach Bedürfnis kann man beim Intervallfasten zwischen täglichen Essenspausen oder ganzen Fastentagen wählen, zum Beispiel zwölf Stunden im Schlaf pausieren, eine Mahlzeit am Tag ausfallen lassen oder fünf Tage in der Woche normal essen und zwei Tage nichts. So kann sich der Stoffwechsel darauf einstellen, von seinen Reserven zu leben. In der restlichen Zeit isst man in Maßen, worauf man Lust hat. Studien haben gezeigt, dass Intervallfasten auch vor Typ-2-Diabetes und anderen Erkrankungen schützen kann. Zu diesem Thema können im Internet Fragen an die Redaktion gestellt werden: www.ndr.de/visite. - Thema der Woche: Intervallfasten - erstaunliche Erfolge