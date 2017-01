Bei einem Undercover-Einsatz wird Anna Badosi von einem mutmaßlichen Vergewaltiger angegriffen. Die zu Hilfe eilenden Kollegen entdecken in einem Hotelzimmer die Leiche von Heinz Fanter. Am Abend zuvor hatte der Schiedsrichter im DFB-Pokal-Halbfinale einen umstrittenen Elfmeter gepfiffen und der Heimmannschaft das Finale verbaut. Hat einer der Fußballbegeisterten es nicht ertragen, dass Fanter seiner Mannschaft den Aufstieg unmöglich gemacht hat? Martina Seiffert und Joachim Stoll machen sich auf den Weg in die "Goldene Kanone" in Cannstatt, wo sich der Fanclub "Stuttgarter Front" regelmäßig versammelt. Dort treffen die Kommissare auch auf Steffen Renz, den Anführer, der eine Handverletzung hat. Wie sich später herausstellt, hat er die im Kampf mit Fanter davongetragen. Rico Sander macht sich über das frühere Leben des Ermordeten kundig und findet heraus, dass dieser hauptberuflich als Banker tätig war und von Zeit zu Zeit sein Konto mit Bareinzahlungen im vier- bis fünfstelligen Bereich ausgeglichen hat. Unterdessen kann Anna Badosi die Prostituierte ausfindig machen, die in der Tatnacht bei Fanter im Hotelzimmer war: Ivana Tschechowa. Sie will keine Aussage machen - wie es scheint, hat sie vor irgendetwas Angst. Ivana arbeitet in einem Club, den Klaus Bühler betreibt. Rico Sander recherchiert, dass Bühlers Lokale nicht selten illegale Spielclubs sind. Bühler hatte in der Vergangenheit große Beträge auf Spiele gesetzt, die Fanter gepfiffen hatte. Und bis jetzt auch immer gewonnen, bis auf das Spiel am Abend vor dem Mord. Rico Sander und Jan Arnaud werten zudem das Protokoll der Chipkarte des Hotelzimmers aus. Demzufolge hat noch jemand nach der Prostituierten das Zimmer betreten. Ivana gibt gegenüber Anna Badosi zu, dass sie eine Chipkarte zur Öffnung des Zimmers von Fanter bekommen, sie aber nach dem Treffen in den Müll vor dem Hotel geworfen habe. Der Mörder muss das beobachtet haben. Kurz darauf entdeckt Joachim Stoll in der Jacke von Steffen Renz die Chipkarte. Wollte er sich an Heinz Fanter für seinen Fußballverein rächen? Oder wurde Ivana von jemand anderem beobachtet und wurden die Ermittlungen absichtlich auf Renz gelenkt?