Mit neuen Stars, neuen Prüfungen, vielen Überraschungen und ganz viel Urwald-Spaß startet "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" in die 11. Runde. Gewohnt bissig präsentiert das Moderatorenduo Sonja Zietlow (49) und Daniel Hartwich (38) das Dschungelcamp täglich live aus Australien. Rumble in the jungle: Es rappelt wieder im Dschungelcamp! Doch wer sind die neuen Stars, die sich diesmal ins Dschungelcamp wagen? Wer tauscht sein Luxusleben gegen Feldbett, Reis und Bohnen? Neben den Herausforderungen des Dschungels müssen sich die VIPs auch wieder dem Urteil der RTL-Zuschauer unterwerfen. Die entscheiden jeden Tag aufs Neue per Telefonabstimmung, welcher der Stars in der ersten Woche zur täglichen Dschungelprüfung antreten muss. Ab der zweiten Woche verlässt dann jeden Tag der Star mit den wenigsten Anrufen das Camp. Wer rockt den Dschungels 2017? Jedes Dschungelcamp hat seine Helden: Der liebe Menderes Bagci wurde 'Dschungelkönig 2016'. Zum Abschluss seiner Heldenreise flossen Freudentränen und beim Auszug erklang für den ultimativen King of Pop-Fan sogar ein Michael-Jackson-Klassiker! "Kasalla" und Dauer-Zoff gab es zwischen "Legatinator" Thorsten Legat (3. Platz) und Helena Fürst (4. Platz). Neben Millionen von Fernsehzuschauern brachte "HÖLLena" aber auch Dschungelprinzessin Sophia Wollersheim (2. Platz) auf die Palme.