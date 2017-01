Die Fürsten von Thurn und Taxis, eine deutsche Dynastie - milliardenschwer, geprägt von großen Siegen, mit mehr als 500-jähriger Geschichte, häufig in der Gefahr, alles zu verlieren. Die Post hat sie reich gemacht. Heute repräsentiert Gloria von Thurn und Taxis gemeinsam mit ihren Kindern Albert, Maria Theresia und Elisabeth die Dynastie. Die Thurn und Taxis gehören zu den größten Grundbesitzer des Landes, fünf Schlösser befinden sich noch immer in ihrem Besitz. Die Fürstin unterhält Wohnungen in Rom und New York, die Ferien verbringt sie in ihrer Villa am Strand von Kenia. Filmautor Jobst Knigge berichtet über die sowohl glanzvolle als auch wechselvolle Geschichte einer spannenden deutschen Dynastie.