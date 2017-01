Zutiefst gekränkt setzt Susanne Christoph vor die Tür. Allerdings muss sie Stärke zeigen, denn sie ist nicht nur als Tierärztin und kommissarische Direktorin dem Zoo verpflichtet, sondern auch als Mutter gefragt: Pflegetochter Luisa macht ihr das Leben schwer, denn sie gibt ihr die alleinige Schuld am Auszug von Christoph. Und plötzlich steht auch noch Susannes Sohn Jonas vor der Tür. Auch im Zoo gibt es einiges zu tun: Elefantenkuh Mia verhält sich eigenartig. Das Tier ist merkwürdig unruhig und sucht ständig Streit mit seinesgleichen. Susanne steht vor einem Rätsel. Eine eingehende Untersuchung bringt dann die Ursache ans Licht: Ein toter Käfer im Gehörgang hat Mia Schmerzen verursacht. Parallel dazu fängt Tierpfleger Conny ein ausgerissenes Erdmännchen im Giraffengehege ein. Schnell wird klar, dass das Tier nicht über den Gehegezaun entkommen ist, sondern sich unterirdisch einen Ausgang gesucht hat. Der muss unbedingt gefunden werden. Zu Hause wollen Susannes Eltern, Charlotte und Georg, mit einem gemeinsamen Abendessen den Familienfrieden wiederherstellen. Dann klingelt das Telefon: Jonas' leiblicher Vater ist dran, der Susanne den wahren Grund für den überraschenden Besuch ihres Sohnes in Leipzig steckt. Jonas hat gar keinen "Urlaub", er ist vom Sportinternat in London geflogen.