Schwester Hanna ist entsetzt darüber, was der 11-jährigen Elena Rieder geschehen ist. Der Vater des Mädchens hat sie mit in den "Ochsen" genommen und sie einfach als Pfand zurückgelassen, als er die Rechnung nicht bezahlen konnte. Als Manuel Rieder wieder auftaucht, macht Hanna ihm schwere Vorwürfe. Bald jedoch plagt sie ein schlechtes Gewissen, denn sie weiß ja gar nicht, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Sie sucht den Vater auf und erfährt, dass die Familie in finanziellen Nöten steckt, für die nicht nur Manuel, sondern auch Bürgermeister Wöller verantwortlich ist. Bevor die Familie aufgrund der scheinbar unlösbaren Probleme zerbricht, will Hanna helfen und mit dem Bürgermeister sprechen. Wolfgang Wöller hat einen großen Plan. Unter dem Kloster hat er in einer vergessenen Höhle Wandmalereien entdeckt und sieht im Geiste bereits eine lukrative Touristenattraktion für Kaltenthal entstehen. Ausnahmsweise folgt er dem Rat seines Kulturdezernenten Treptow und wartet das Urteil eines Experten über die Echtheit der Malereien ab. Heimlich besuchen sie mit Professor Baierlein die Höhle. Schwester Lela nimmt Claudia mit in das Jugendzentrum, das ehrenamtlich von Oliver geleitet wird. Oliver ist unheilbar krank und hat sich damit abgefunden, dass es bald mit ihm zu Ende gehen wird. Während Claudia ihn im Jugendzentrum vertritt, bittet Lela Oliver, sie einmal ins Kloster zu begleiten. Sie möchte ihm einen guten Freund vorstellen. Oberin Theodora muss erfahren, dass das Kloster Oldenburg, in dem sie lange Jahre tätig war, finanziell am Ende ist und eine Schließung kaum noch verhindert werden kann. Schwester Hildegards Literaturagent Stolpe sorgt für zusätzliche Aufregung. Er befürchtet, dass das Schicksal es auf Hildegard abgesehen hat. Beinahe wäre sie von einem Lkw überfahren worden, ein Dachziegel schlägt neben ihr auf der Straße ein und nun muss auch noch die Feuerwehr im Mutterhaus anrücken.