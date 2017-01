Dr. Dressler will als Investor in das Start-Up "Tischlein-Klick-Dich" einsteigen. Die Verhandlungen über die Konditionen überlässt er seiner Tochter Angelina. Philipp, Marek und Alex möchten höchstens 25 Prozent ihrer Geschäftsanteile abgeben. Aber Angelina verhandelt knallhart und verlangt mehr. Große Sorge um Hans: Nach seinem Zusammenbruch liegt er in einem Krankenhaus. Eine kostspielige Bewegungstherapie könnte ihm wieder auf die Beine helfen. Aber die Krankenkasse zahlt dafür nicht. Anna hat eine Idee: Der Gewinn aus ihrem Cannabisverkauf müsste die Kosten decken - Jamal berichtet Lara von seiner Flucht aus Tunesien. Dabei kamen seine Eltern ums Leben, als ihr Fluchtfahrzeug in Flammen aufging. Lara recherchiert über das Unglück im Internet und macht dabei eine spektakuläre Entdeckung.