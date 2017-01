Thomas Donnhofer hat sein Gut in ein Pflegeheim für Pferde umgebaut. Doch einigen Menschen ist das ein Dorn im Auge. Zum Beispiel Bürgermeister Federer. Und so unterstützt dieser das Interesse einer großen Hotelkette an Donnhofers Gut nur zu gern. Auch privat muss sich Thomas Sorgen machen, denn seine Beziehung steht auf dem Spiel. Ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus der erfolgreichen deutsch-österreichischen Co-Produktion "Ein Paradies für Tiere". Thomas Donnhofer und seine große Liebe, Bettina Kern, leben auf seinem malerischen Gut im Salzburger Land, das sich zum Therapiezentrum für Pferde gewandelt hat. Das Glück wird perfekt, als Bettina entdeckt, dass sie schwanger ist. Doch das Unglück lässt nicht lange auf sich warten: Sven Jacobs, Unterhändler einer großen Hotelkette, soll das Gut mit allen Mitteln erwerben. Doch Thomas lehnt vehement ab. Kurze Zeit später bekommt er die Kündigung der Bürgschaft der Gemeinde für seine Kredite. Entweder er beschafft innerhalb drei Wochen einen neuen Bürgen oder drei Millionen Euro, um die Kredite abzuzahlen. Bettina, die von den finanziellen Schwierigkeiten nichts weiß, erleidet eine Fehlgeburt. Sie ist verbittert und wird eifersüchtig auf Karla und Robby. Die Mutter und ihr Sohn, der an einer Form von Autismus leidet, gehen auf dem Gut ein und aus. Die Tiere sollen dem Jungen helfen und Thomas kümmert sich rührend um die beiden. Als Karla, Finanzexpertin einer Bank, auch noch Thomas beim neuen Finanzierungskonzept hilft, packt Bettina im Streit ihre Sachen. Sie zweifelt an Thomas' Liebe. Und schon naht die nächste Katastrophe: Eine tote Kuh liegt auf seiner Weide, sie ist an der Maul- und Klauenseuche gestorben. Für seine Tiere keine Gefahr, aber der Bankdirektor von Karlas Bank hat sich angemeldet. Wird ihn der Seuchenteppich abschrecken, die Finanzierung zu übernehmen? Und wie gewinnt er seine große Liebe Bettina zurück?