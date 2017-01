Für die Crawleys stellt sich immer mehr die Frage, wie ihr Land am effektivsten zu bewirtschaften ist. Mister Drewe, einer der verschuldeten Pächter Downtons, findet ein offenes Ohr bei Lord Crawley und erhält ein Darlehen. Mister Napier, der inzwischen für das Landwirtschaftsministerium arbeitet, taucht spontan in Downton auf. Er interessiert sich ganz offensichtlich immer noch für Mary - und sie braucht dringend Ablenkung, nachdem sie erfahren hat, dass Lord Gillingham sich offiziell verlobt hat. Mrs. Baxter tritt ihren Dienst als neue Kammerzofe von Lady Cora an. Was Herrschaft und Personal nicht ahnen: Thomas benutzt die Kollegin, um die Familie Crawley und das Dienstpersonal auszuspionieren. Auf Drängen von Mister Bates offenbart ihm Mrs. Hughes die Wahrheit über Annas Zustand. Sie verrät ihm aber nicht, wer der Vergewaltiger war. Doch Bates hat bereits einen Verdacht und ist - wie von Anna befürchtet - nicht bereit, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Währenddessen helfen Daisy und Mrs. Patmore Alfred bei den Vorbereitungen zu seiner Aufnahmeprüfung zum Koch im Londoner Hotel Ritz.