April 1922: Die Crawleys geben eine große Party, bei der auch die australische Sängerin Nellie Melba auftreten soll. Die vielen Gäste sorgen für einige Unruhe im Haus. Lady Mary trifft erneut auf Lord Gillingham, dessen sanfte Flirtversuche sie etwas aus ihrer Melancholie locken. Tom versucht sich mit den Gepflogenheit der Oberschicht vertraut zu machen, fühlt sich aber immer noch wie ein Fisch ohne Wasser. Lady Isobel trauert immer noch um Matthew, doch auf Bitte von Countess Violet nimmt sie am Dinner teil. Und Lord Grantham will den berühmten Gast Nellie Melba zum Entsetzen seiner Gattin zuerst nicht an den Tisch bitten. Auch im Untergeschoss herrscht Aufregung- und Mangel an fähigen Dienern. Als Carson Mister Mosley bittet, ihm auszuhelfen, ist dieser hoch erfreut, auch wenn der Job als Diener für den ehemaligen Butler unter seiner Würde ist. Mrs. Patmore bricht am Abend des Konzerts vor lauter Stress zusammen. Auch Anna muss sich während des Konzerts zurückziehen, weil ihr vor lauter Chaos der Kopf schmerzt. Im Untergeschoss wird sie von Lord Gillinghams Bedienstetem brutal angegriffen und vergewaltigt. Sie bittet Mrs. Hughes niemandem davon zu erzählen, auch nicht ihrem Mann.