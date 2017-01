Ein Brief von Matthew, der in seinen Unterlagen auftaucht, sorgt in der Familie für große Aufregung. Er bekundet darin seine Absicht, Mary als Alleinerbin einzusetzen - und damit das ungeschriebene Gesetz zu umgehen, das es weiblichen Mitgliedern der Familie unmöglich macht, Haus und Land zu erben. Lord Robert ist skeptisch. Doch nach juristischer Prüfung des Briefes muss er sich fügen. Mary beschliesst, fortan mit Tom das Anwesen führen. Zunächst müssen beide klären, wie die anfallende hohe Erbschaftssteuer am besten zu bewältigen ist. Molesley, Matthews Kammerdiener, ist nach dessen Tod arbeitslos und verschuldet. Mit Unterstützung der alten Violet helfen ihm Anna und ihr Mann Bates selbstlos aus der finanziellen Notlage. Anna begleitet Lady Rose, die sich auf dem Land langweilt, derweil zu einem Tanztee nach York, bei dem diese Sam Thawley kennenlernt. Er hält die junge Lady allerdings für eine Dienstbotin. Als er wegen ihr in eine Schlägerei verwickelt wird, ist es höchste Zeit für Rose zu verschwinden. Währenddessen wird Carson von unangenehmen Erinnerungen an die Vergangenheit heimgesucht. Mrs. Hughes redet ihm gut zu und bringt ihn dazu, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und Lady Edith versucht, ihren geliebten Michael Gregson dazu überreden, sich endlich ihren Eltern vorzustellen.