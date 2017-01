Sechs Monate sind seit Matthews tragischem Unfalltod vergangen. Mary ist noch immer wie erstarrt in ihrer Trauer. Auch für ihr neugeborenes Kind kann sie keine Zuneigung empfinden. Sie überlässt es dem Kindermädchen, sich um den kleinen George zu kümmern. Tom Branson hofft, dass Mary sich gemeinsam mit ihm um die Führung Downtons im Sinne des verstorbenen Matthew kümmern wird. Zunächst will sie nichts davon wissen. Doch dann erscheint sie überraschend zu einem Dinner, zu dem alle Pächter des Anwesens eingeladen sind. Zum Entsetzen von Lady Grantham verlässt ihre Zofe O'Brien Downton Abbey ohne jede Vorwarnung. Als Nachfolgerin stellt Cora die junge Edna Braithwaite ein. Ihr ist nicht bewusst, dass diese vor einiger Zeit von Downton weggewiesen wurde, weil sie sich allzu offensichtlich an Tom herangemacht hatte. Währenddessen versucht Mosely, einen neuen Job zu bekommen. Edith ist glücklich und reist wiederholt nach London, um Michael zu sehen. Dieser will nach Deutschland reisen, um dort die Scheidung von seiner Frau zu veranlassen, damit die beiden eine gemeinsame Zukunft haben können. Mrs. Patmore hat derweil mit den neuen Küchengeräten zu kämpfen und Thomas scheint der neuen Kinderfrau noch feindlicher zu begegnen, als es für ihn typisch ist. Jimmy geht mit Ivy aus, doch der Abend endet anders als erhofft.