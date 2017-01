I... wie Ikarus Heute | ARTE | 20:15 - 22:20 Uhr | Polizeithriller Infos

Mehr Termine Inhalt Der wiedergewählte Präsident Jary lässt sich inmitten einer jubelnden Menge feiern. Doch die Feierlichkeiten werden jäh unterbrochen, als plötzlich Schüsse auf den Präsidenten abgefeuert werden. Um die Umstände des Attentats aufzuklären, wird eine "unabhängige" Untersuchungskommission ins Leben gerufen. Nach einem Jahr langwieriger Ermittlungen kommt die Kommission zu folgendem Ergebnis: Der Präsident wurde von drei Kugeln getötet. Karl Eric Daslow hat dabei alleine gehandelt und im Moment der Verhaftung Selbstmord begangen. Doch Generalstaatsanwalt Henri Volney weigert sich, den Bericht zu unterschreiben. Zusammen mit seinen Mitarbeitern beginnt er auf eigene Faust zu ermitteln. Nach und nach treten immer mehr Ungereimtheiten und Vertuschungen ans Licht, die bis in den Geheimdienst zu reichen scheinen. Volney beschafft sich private Filmaufnahmen und entdeckt daraufhin einen bisher unbekannten zweiten Schützen sowie neun Augenzeugen, die nicht im Bericht auftauchen. Im Zuge weiterer Ermittlungen stellt sich heraus, dass acht der neun Zeugen auf rätselhafte Weise kurz nach dem Attentat verstarben. Kurzerhand schaltet Volney eine Anzeige mit dem Bild des unbekannten neunten Zeugen im Fernsehen. Nach anfänglichem Widerstreben erklärt sich dieser dazu bereit, Volney bei seiner Suche nach dem Attentäter zu helfen. Wird es ihm gelingen, den wahren Täter zu überführen? Original-Titel: I as in Icarus Laufzeit: 125 Minuten Genre: Polizeithriller, F 1979 Regie: Roger Planchon, Henri Verneuil FSK: 12 Schauspieler: Henri Volney Yves Montand Charly Feruda Pierre Vernier Frédéric Heiniger Michel Etcheverry Prof. David Naggara Roger Planchon Despaul Jacques Denis Luigi Lacosta Michel Albertini