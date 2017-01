Landsberg verdankt seine Gründung dem Übergang der alten Salzstraße über den Lech, den Heinrich der Löwe im 13. Jahrhundert hierher verlegen ließ. Der Handel brachte bald Wohlstand in die rasch wachsende Siedlung. Die Stadt an der Zollstation entwickelte sich zum kulturellen Zentrum der Region. Das Neue Stadtmuseum im ehemaligen Jesuitengymnasium zeichnet die wechselvolle Geschichte der Stadt Landsberg nach. Mit seinen Sammlungen von überregionaler Bedeutung entwirft es ein lebendiges Bild vom Leben in der kleinen Stadt, wobei der Schwerpunkt auf den künstlerischen und kulturellen Leistungen durch die Jahrhunderte bis in unsere Tage liegt. Im Film begegnen uns Priester - etwa der Jesuit Ignaz Kögler, der 1715 nach Peking zog und dort die kaiserliche Sternwarte leitete -, Künstler wie die Bildhauerfamilie Luidl oder der Maler Hubert von Herkomer, und Erfinder in Gestalt des Flugpioniers Alois Wolfsmüller, auf den auch das erste Serien-Motorrad der Welt zurückgeht. Sie alle sind Teil der Geschichte Landsbergs und zeugen von den vielfältigen Anstößen, die von hier ausgingen.