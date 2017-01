In der zweiten Folge gibt Fashion Stylistin Anna alles: Boxtraining mit dem Personaltrainer, gutes Warm-up für das anstehende Tagesprogramm, Termine mit Künstlern und Designern, Networking. Das Ganze ist anstrengender, als es aussieht - und doch ganz "normaler" Alltag einer New Yorker Freelancerin. Bei Daniela geht es um die Wurst: Die Food-Expertin ist auf der Suche nach einem neuen Metzger für ihre Kalbsbratwurst - eine "Bauchentscheidung". Möbeldesigner Patrick ist gut im Geschäft. An diesem Tag wird ein Sideboard ausgeliefert. Rund 12 000 Dollar hat es sich der Kunde kosten lassen, Aufbau und Feinjustierung vor Ort inklusive. Ein großer Tag für Christina und Ehemann Greg. Ihre Tochter Lena wird getauft. Das Besondere: Gregs Vater ist extra angereist, um die Zeremonie zu leiten. Es wird ein perfekter Tag für die ganze Familie. Zu guter Letzt wird Uhrmacher Harri wieder zum Kind: In der Nachbarschaft findet ein Oldtimertreff statt. Harri ist auch am Start, standesgemäss mit dem Töff, im Beiwagen die Kopilotin seines Lebens: Ehefrau Heidi.