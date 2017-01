Das Buckingham-Puzzle: Die galaktische Gaunerin Contessa de Wurm hat einen Bergbau-Laser gestohlen, mit dem man Kohlevorkommen ganzer Planeten in sekundenschnelle in Diamanten umwandeln kann. Um Team Quantum von ihren Plänen abzulenken, entführt sie kurzerhand den Erfinder des Lasers: Roboter Buckingham. Sie zerlegt ihn in seine Bestandteile und versteckt diese an den entferntesten Ecken des Universums. Team Quantum bleibt nichts anderes übrig, als sich auf die Suche nach ihrem bedeutsamsten Mitglied zu begeben. Zumal Buckingham der Einzige ist, der den Laser deaktivieren kann. Unterdessen richtet die Contessa den Laser auf die Erdkruste und verkauft die so produzierten Diamanten im eigenen interstellaren Shopping-Kanal. Die Erde heizt sich dadurch unerträglich auf, was Allison, Chip und die anderen Mitschüler Robbies schnell zu spüren bekommen. Kann Team Quantum Buckingham rechtzeitig finden, um zu verhindern, dass die Erde durch die Machenschaften der Contessa zerstört wird? Glitschikus: Team Quantum sitzt fest. In einem Haufen Weltraumschrott, den sie genutzt haben, um einen Meteoriten von seiner Bahn abzulenken, der auf der Erde unglaubliche Verwüstungen angerichtet hätte. Doch glücklicherweise gibt es Buckingham. Dem Wissenschaftsroboter gelingt es, die molekularen Bindungskräfte des Schrotts zu reduzieren, und Team Quantum so aus seiner misslichen Situation zu befreien. Doch aus der nun weichen und wabbeligen Schrott-Masse entsteht Glitschikus, ein Wesen, das die Reibung außer Kraft setzen kann. Auf der Schmierspur, die es hinterlässt, rutscht jeder aus wie auf einer Bananenschale. Buckinghams spontaner Vaterstolz wird hart auf die Probe gestellt, als das Wesen auf die Erde gelangt und die Mottofeier an Robbies Schule aufmischt. Und nicht nur das: Das wabbelige Wesen ist gefräßig und wächst durch die Aufnahme elektromagnetischer Energie. Als das ganze Schulgebäude unter der Schmierspur wegzurutschen beginnt, ist es Zeit für Team Quantum, einzugreifen.