So eine Schweinerei! Um ein schönes Haus in der Türkei zu erben, will Semras Exmann Cem seinem reichen Onkel Rakim vorspielen, er lebe noch mit Semra, Ayla und Melinda zusammen. Cem schafft es tatsächlich, Semra und die Mädchen davon zu überzeugen mitzuspielen. Fritz und Daniel sind sauer, vor Onkel Rakim als "Nachbarn" verleugnet zu werden. Aber Cem hat die Rechnung ohne Rudi gemacht.