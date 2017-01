Martin und seine Bande wollen Fritz und seine Freunde vom Bolzplatz vertreiben. Fritz schlägt einen Wettkampf vor: Wer am nächsten Tag den Ball öfter hochhalten kann, ohne dass er auf den Boden fällt, bekommt den Bolzplatz. Doch Martin hat Angst zu verlieren. Kurzerhand entführt er Rudi. In einer anonymen SMS droht er Fritz, er müsse den Wettkampf verlieren, wenn er sein Schwein lebend wiedersehen will. Ayla und Lena wollen verhindern, dass Fritz absichtlich verliert, um sein Ferkel zu retten. Während der Wettkampf beginnt, machen sie sich auf die Suche nach Rudi.