Shary und Ralph erzeugen heute echten Samba-Rhythmus auf selbst gebastelten Instrumenten: Sie verraten Bauanleitungen für eine Lachtrommel, einen Brummsummer sowie die Antworten auf folgende Fragen: Woher kommt das Brummen, wenn ein Handy neben dem Computer liegt? Ein fieser Sound tönt aus den Boxen von PC und TV, wenn man ihnen beim Telefonieren mit dem Handy zu nahe kommt. Sogar, wenn gerade nicht telefoniert wird, brummen die Lautsprecher manchmal erschütternd. Fug findet heraus, warum sie auf Empfang sind, wenn an seinem Handy Signale ankommen. Warum lässt sich ein Beipackzettel fast nie wieder richtig zusammenfalten? Was ist eine Milchmädchenrechnung? Was ist eine Sprechtrommel? Was ist ein Patent?