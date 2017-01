Melinda freut sich auf ihre amerikanische Austauschschülerin Kate. Doch Ayla und Fritz weigern sich, zusammen in ein Zimmer zu ziehen, damit Kate ein eigenes bekommen kann - eine Bedingung des Schüleraustauschs. Bei Kates Ankunft bekommt Melindas Vorfreude einen weiteren Dämpfer: Kate scheint ein langweiliges graues Mäuschen zu sein. Außerdem mag sie Oma Bettys Essen nicht und ist entsetzt über das Ferkel im Haus. Doch der erste Eindruck kann täuschen! Während sich Kate zu Melindas Begeisterung als wildes Mädchen entpuppt, haben Opa und Fritz in Sachen Zimmerfrage die rettende Idee: Fritz und Rudi ziehen in den alten Campingbus in der Scheune!