Kaum zu glauben, wie unglaublich viele Menschen jeden Tag auf der Autobahn unterwegs sind. Und dann will noch Jeder so schnell wie möglich - und natürlich trotzdem heil - ans Ziel kommen. Für die Sicherheit auf der Autobahn sind die Männer von der Autobahnmeisterei zuständig. Ist auf der Strecke nach einem Unfall eine Leitplanke beschädigt, fahren sie gleich hin, um sie auszutauschen. Dazu muss ein Fahrstreifen gesperrt werden - kein ungefährlicher Job. Das merkt Willi gleich, als er mithilft: Der Verkehr donnert mit einem Affenzahn dicht an den Arbeitern vorbei. Und natürlich muss so schnell wie möglich gearbeitet werden, damit kein Stau entsteht. Dass die Blechlawine auf der Autobahn möglichst ungehindert rollt, dafür sorgen auch die Männer von der Verkehrsleitzentrale. Sie beobachten dort auf einer Monitorwand, was auf den Autobahnen rund um München los ist. Mit Videokameras, Radarmessungen und in die Fahrbahn eingelassenen Sonden wird ermittelt, wie viele Autos und Lkw unterwegs sind. Bei Unfall oder Stau kann dann auf bestimmten Strecken zum Beispiel der Standstreifen als Fahrbahn freigegeben oder das Tempolimit geändert werden. Wer als Fahrer die Tempo-Schilder ignoriert und zu schnell unterwegs ist, der bekommt es unter Umständen mit der Polizei zu tun. Mit Geschwindigkeitsmessungen und saftigen Geldstrafen versuchen die Beamten, Verkehrssünder dazu zu bewegen, zukünftig den Fuß auch mal vom Gaspedal weg zu nehmen. Wer unfreiwillig nicht mehr weiter kommt, weil das Auto eine Panne hat, dem helfen die Mitarbeiter eines Automobilclubs: Ob die Zündkerze kaputt ist oder Benzin fehlt: In den Einsatzfahrzeugen ist für Ersatz gesorgt. Für gutes Reisewetter kann zwar niemand sorgen, für schnelle Hilfsmaßnahmen aber schon: Für den Fall, dass es schneit oder sich Glatteis auf dem Asphalt bildet, sind die Streu- und Räumfahrzeuge der Autobahnmeisterei 24 Stunden einsatzbereit. Na dann: gute Fahrt!