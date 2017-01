In Diensten der Kreuzritter von Akkon: Marco Polo wird Knappe. Weil ihr Schiff den Hafen von Akkon nicht verlassen darf, wollen er und seine Freunde der Tagebuchroute von Marcos Vater hoch zu Ross weiter folgen. Aber Pferde gibt es nur bei den Kreuzrittern in der Burg. Also treten die Drei in deren Orden ein. Und kommen nicht mehr raus! Nach einem Fluchtversuch droht ihnen der Kerker. Aber als Shi Las Heilkunst mit Nadeln den rückenleidenden Großmeister erlöst, ist die Weiterreise gesichert.