Vor wenigen Wochen machte ein todkrankes 14-jähriges Mädchen aus London Schlagzeilen: Sie erkämpfte vor Gericht, nach ihrem Ableben von einem Kryonik-Unternehmen eingefroren zu werden. In der Hoffnung, dann weiterzuleben zu können, wenn ihre Krebserkrankung durch neue Therapien geheilt werden könnte. "Ich glaube, die Konservierung durch Einfrieren gibt mir die Chance, geheilt und wieder aufgeweckt zu werden - und wenn es erst in Hunderten von Jahren ist", sagte das Mädchen. Seit 50 Jahren gibt es die sogenannte Kryokonservierung. 1967 wurde der erste Mensch nach seinem Tod eingefroren und konserviert. Dabei wird der Körper nicht einfach nur bei minus 196 Grad eingefroren. Das Blut wird kurz nach dem klinischen Tod durch eine spezielle Kühlflüssigkeit ausgetauscht - so will man Zellschäden verhindern. Eine utopische Vorstellung oder tatsächlich ein Hoffnungsschimmer?