Haruka und der Zauberspiegel Heute | Super RTL | 20:15 - 22:05 Uhr | Animationsfilm HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Haruka schwor ihrer Mutter vor deren Tod, dass sie auf ihren magischen Spiegel immer gut aufpassen würde. Doch als ihr Talisman verschwunden ist, muss die 16-Jährige eine gefährliche Reise auf die Zauberinsel Oblivion antreten, um ihn wiederzufinden. Original-Titel: Hottarake no shima - Haruka to maho no kagami Laufzeit: 110 Minuten Genre: Animationsfilm, J 2009 Regie: Shinsuke Sato FSK: 6